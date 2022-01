La SSC Napoli commenta: "Sorrisi e primati tra Insigne e Mertens, è festa d'emozioni al Maradona!"

La SSC Napoli commenta sul proprio sito ufficiale il 4-1 contro la Salernitana:

"Sorrisi e primati. Nel pomeriggio del Maradona, nome omen, Lorenzo Insigne raggiunge Diego nella classifica dei marcatori all time con 115 gol. E Dries Mertens rilancia allungando nella speciale graduatoria con 144 reti. E' festa di emozioni nel pomeriggio di Fuorigrotta. Il Napoli batte la Salernitana con 4 reti e tanta abbondanza di occasioni. Debutta con il sacro fuoco della passione la nuova maglia dedicata all'amore che arde nella fede dei tifosi azzurri. C'e anche spazio per i difensori, Juan Jesus apre la gara e Rrahmani segna in avvio di ripresa. Il Napoli prosegue nella sua risalita e centra il terzo successo consecutivo. L'appuntamento è al 6 febbraio dopo la sosta a Venezia. La suggestione della laguna per una avventura che prosegue all'insegna dell'azzurro più limpido"