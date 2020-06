La Serie A non sarà trasmessa su beIN Sports: "Per motivi legali, non possiamo: ci scusiamo per l’inconveniente"

Ultime calcio - Non ci sarà la Serie A sui canali di beIN. Con un breve tweet, il network con sede a Doha, che ha acquistato da IMG i diritti televisivi del massimo campionato italiano in 35 Paesi esteri, ha fatto sapere:

“Per motivi legali - si legge - beIN ha dovuto prendere la malaugurata decisione di non trasmettere partite dalla Serie A. Ci scusiamo per l’inconveniente, ma speriamo che possiate continuare a godere degli altri contenuti sportivi sui nostri canali”. Le ragioni non sono chiare ma diversi osservatori esteri lo hanno letto come una sorta di "ripicca" del network per l'accordo relativo alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.