Ultime calcio - All'Olimpico finisce 1-0 per la Rom contro il Bologna. Al 44', la sblocca Borja Mayoral lanciato in campo aperto da Ibanez, dopo aver vinto lo scontro fisico con Danilo, salta Skorupski in uscita fuori dall'area e deposita la palla nella porta vuota. Giallorossi a -5 dal quarto posto occupato dal Napoli.