Roma arrivata a Napoli, accoglienza di fuoco: Dybala e Abraham bersagliati dai tifosi | VIDEO CN24

Ultime notizie. La AS Roma è appena arrivata a Napoli. Il pullman della squadra giallorossa è giunta pochi minuti fa all'Hotel Britannique, la struttura di Corso Vittorio Emanuele a Napoli, che ospiterà Mourinho e i calciatori in vista della partita di domani sera allo stadio Maradona.

AS Roma a Napoli

La Roma è partita dalla capitale con un treno charter dalla Stazione Termini alle ore 16:55 ed è giunta poco fa nella stazione di Napoli Afragola, preferita per motivi di ordine pubblico a quella di Napoli Garibaldi.

Napoli-Roma è in programma per domani alle ore 20:45 e - come avviene di consueto - la Roma è arrivata in città stasera e trascorrerà la nottata in ritiro in albergo. Il nostro inviato Marco Lombardi era sul posto per raccontarvi l'arrivo della Roma. All'arrivo c'erano una ventina di tifosi tra napoletani e romanisti e la Roma è stata accolta da alcune frasi di incitamento da parte dei supporters giallorossi, ma anche da insulti partiti da uno sparuto gruppo di giovani tifosi partenopei. Insulti che vanno condannati e da cui ci dissociamo totalmente. Tra i più bersagliati i due attaccanti Dybala e Abraham sommersi da insulti ed offese appena sono scesi dal bus.

Guarda il video in allegato.