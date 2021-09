La rivincita di Lele Adani, sarà opinionista di 90° minuto!

Napoli - Daniele Lele Adani ha fatto la sua scelta con 90esimo minuto dopo l’addio a Sky. Adani ha seguito il calcio altrove abbandonando Sky e preferendo inserirsi in contesti molto distanti – per carattere e format – dai precedenti. Secondo quanto è noto ormai, anche lui entrerà nel cast de 90° minuto, storica rubrica domenicale di mamma Rai; a anticiparlo è il sito di Davide Maggio, sempre molto ben informato in merito a queste questioni.

Lele Adani a 90esimo minuto

Quale sarà il suo ruolo sembra già chiaro: l’ex calciatore sarà a 90° minuto nel ruolo di opinionista, dunque affiancherà il conduttore Marco Lollobrigida a partire dal prossimo 26 settembre, al massimo entro il 3 ottobre per questioni sembra collaterali.

Il post su Instagram di Adani: polemica con Sky