La risposta chiara e sincera di Giovanni Manna a CalcioNapoli24 | VIDEO

In conferenza stampa il direttore sportivo Giovanni Manna ha spiegato le mosse del Napoli nella sessione invernale di calciomercato, assumendosi le sue responsabilità. Rispondendo alla domanda del nostro inviato Manuel Guardasole in sala stampa a Castel Volturno, Manna ha spiegato quale sarà la strategia di calciomercato del Napoli in esatte.

Una risposta sincera e chiara quella di Manna a CalcioNapoli24, che vi riproponiamo sia nel video qui in allegato.

Mercato estivo? Non entro a parlare delle dinamiche tattiche perché ne parlo solo con Conte, il Napoli deve prendere giocatori forti. Che siano giovani o più grandi, è chiaro che Dorgu abbiamo trattato ad esempio per l'estate. Se il Manchester ariva con un'offerta fuori mercato, è difficile dirgli aspetta noi a luglio. Un profilo forte e di prospettiva, abbina le due cose. Se c'è una opportunità come McTominay, noi la cogliamo. Ma non siamo un club che può prendere un calciatore a zero con 5 milioni di ingaggio: quello non è il nostro modus operandi. Servono giocatori fortie utili al progetto, se son di prospettiva meglio! In estate abbiamo fatto un mix. A gennaio, dovevamo prendere un sostituto di Kvara e abbiamo sbagliato. Ma in estate abbiamo sbagliato poco. Quel lavoro è faticoso, fare lo step in più per accontentare Garnacho, vuol dire che metto nello spogliatoio un calciatore con altri che si fanno da luglio un cu*o così! Non è corretto, poi volevamo prenderlo? Sì! Ma è normale. I tifosi non sono contenti? Nemmeno io! Non siamo riusciti a sostituire un giocatore importante, ma il mercato non è finito ieri, riparte e noi dobbiamo esser bravi e dimostrare la nostra forza e solidità ora, per la prossima stagione. Per dare risposte e certezze a calciatori, allenatore e tifosi, rimanendo concentrati sull'obiettivo he è tornare in Champions League. Ripeto, sogniamo ma restiamo concentrati sull'obiettivo.