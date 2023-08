Spalletti nuovo CT Italia? Per ora il nome dell'ex allenatore del Napoli è quello in pole position per sostituire Roberto Mancini. L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta la possibile formazione titolare da schierare per Spalletti. Il tecnico di Certaldo punta tutto sul suo capitan Di Lorenzo: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Di Marco; Barella, Ricci, Tonali; Berardi, Scamacca, Chiesa