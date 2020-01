La Juve vince 3-1 e approda in semifinale di Coppa Italia: il tabellone

Coppa Italia. Termina 3-1 allo Stadium a favore dei bianconeri allenati da Maurizio Sarri la sfida valida per la qualificazione alle semifinali della competizione, nella gara dei quarti di finale fra Juventus e Roma. A segno per i bianconeri nel primo tempo Ronaldo al 26', Bentancur al 38' e Bonucci al 47' in pieno recupero. Inutile la palla di Under, che porta all'autogol di Buffon per il 3-1 finale.

E' la Juventus quindi la seconda qualificata alle semifinali di Coppa Italia, ma non sarà nello stesso lato del tabellone del Napoli che invece aspetta la vincente di Inter-Fiorentina che si giocherà il 29 gennaio allo stadio San Siro. Gli azzurri accedono in semifinale di Coppa Italia 2020, si giocherà il 12 febbraio l'andata fuori casa e il ritorno il 4 marzo al San Paolo. Le partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva dalla Rai. Le partite saranno visibile anche in streaming su Rai Play.

Coppa Italia 2020, Semifinale

I quarti di finale di Coppa Italia si giocheranno il 21 e 29 gennaio 2020. Questi gli accoppiamenti delle semifinali di Coppa che si giocheranno fra il 12 febbraio 2020 e il 4 marzo 2020 tra andata e ritorno.

Napoli vs Fiorentina o Inter

Milan o Torino vs Juventus

Coppa Italia 2020, le date