La Juve Stabia chiude in bellezza il 2019: battuto il Cosenza del'ex Braglia

Vittoria pesantissima della Juve Stabia di mister Fabio Caserta che, allo scadere del secondo tempo, batte il Cosenza del grande ex Piero Braglia. Decisiva la rete dal dischetto di Francesco Forte, a quota 8 gol in campionato. Gara molto equilibrata tra stabiesi e cosentini a causa dell’importanza dei punti in palio. Nel primo tempo la prima vera occasione da gol la crea la Juve Stabia con una punizione insidiosa di Forte su cui Perina deve superarsi. Non sono tantissime le occasioni, anzi la gara sembra più una partita a scacchi in cui i due tecnici hanno cambiato spesso strategia. Il tecnico degli ospiti ha imbrigliato gli avversari accerchiando le due fonti di gioco gialloblù ossia Buchel e Caló. La prima frazione termina cosí 0-0. Nel secondo tempo girandola di cambi e le due squadra alzano leggermente il ritmo: le vespe sfiorano la rete con Addae e Forte mentre il Cosenza può portarsi in vantaggio con Sciaudone ma tutte le occasioni restano vane. Quando ormai sembra che tutto vada verso lo 0-0 arriva la svolta: fallo di mano in area di rigore rossoblu e penalty per le vespe. Forte é ancora una volta decisivo e fredda il portiere avversario Perina. La gara, però, non finisce qui e gli ospiti hanno addirittura la chance di pareggiare al 96’ con Idda che a porta vuota spara fuori. Brivido per le vespe che esultano per i tre punti e salgono a quota 24.



Fabio Caserta, in sala stampa, é raggiante: “Era difficile preparare la terza gara in sette giorni. I ragazzi sono stati fantastici e credo che abbiamo meritato la vittoria. É stata una partita tosta e i miei hanno dato tutto. Sono felice”



L’ex Piero Braglia, invece, ha dichiarato: “Era una gara da 0-0. Purtroppo siamo stati distratti in quell’occasione e abbiamo perso la partita. Mi prendo le cose buone viste oggi”

di Salvatore Sorrentino