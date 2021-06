La FIFA multa il PSG per l’acquisto di Icardi dall’Inter

La FIFA ha preso una decisione per quanto riguarda il caso di sospetta violazione violazione della regola sulla Third Party Influence (TPI, articolo 18 bis del Regolamento sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, RSTP nell’acronimo inglese) in relazione al trasferimento di Mauro Icardi dall’Inter al Paris Saint Germain, avvenuto nei primi giorni di settembre del 2019. Sotto la lente d’ingrandimento dell’organo di governo del calcio mondiale erano finite le discusse clausole che – secondo indiscrezioni di stampa – avrebbero impedito al club francese di cedere l’attaccante argentino a altri club italiani, se non attraverso il versamento di ulteriori 15 milioni (in aggiunta alla cifra già pattuita per la cessione) all’Inter.