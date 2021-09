La FIFA ferma i brasiliani della Premier: non mandati in Nazionale

Ultime calcio - E’ arrivata la sentenza della FIFA in merito alla vicenda dei Nazionali brasiliani, che non hanno potuto rispondere alle convocazioni per le qualificazioni ai Mondiali 2022. La Premier aveva deciso di non inviare i giocatori in Nazionale per la trasferta sudamericana perché chi viaggiava verso i Paesi nella lista rossa avrebbero dovuto perdere diverse partite per la quarantena obbligatoria di 10 giorni richiesto in Gran Bretagna.

Gli otto giocatori che non sono volati in Brasile non potranno giocare nelle partite di questo fine settimana e non solo. Così il Liverpool dovrà rinunciare a Roberto Firmino, Fabinho e Alisson; il Manchester City a Ederson e Gabriel Jesus; il Leeds a Raphinha. E’ andata peggio a Chelsea e United: Thiago Silva e Fred non potranno giocare neanche in Champions nella sfide contro Zenit San Petersburg (che a sua volta non potrà contare su Malcolm e Claudinho) e Young Boys, martedì prossimo, perché la sospensione va dal 10 al 14 settembre.