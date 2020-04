Coronavirus, la denuncia di Iaquinta: "Mio padre è in carcere, come può rispettare le distanze in cella?" [FOTO]

Ultime notizie calcio. Vincenzo Iaquinta, ex attaccante della Juventus e della Nazionale, ha lanciato un appello sui social per l'emergenza Coronavirus nelle carceri: "Partendo dal presupposto che mio padre è innocente, questo è un disegno di una cella del carcere di Voghera. Come si fa a mantenere la distanza di sicurezza?".

Nel post pubblicato su Instagram da Iaquinta (vedi foto) sono evidenziate le distanze tra i letti e tra i posti a tavola, tutte inferiori al metro indicato dalle autorità per limitare la diffusione del virus. Il padre di Iaquinta, Giuseppe, si trova in carcere dopo una condanna in primo grado a 19 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. Inchiesta che in un primo momento aveva coinvolto anche l'ex attaccante, poi risultato estraneo ai fatti.