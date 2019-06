La Colombia ha battuto di misura anche il Paraguay e con quest'altra vittoria chiude il suo girone di Coppa America a punteggio pieno con nove punti all'attivo. In campo nella ripresa, a partire dal 58', James Rodriguez, tenuto inizialmente a riposo in vista dei prossimi impegni. Importante il suo impatto, dal momento che aveva fornito anche l'assist per il 2-0, con l'arbitro che però al VAR ha annullato tutto.