La Chiesa di Maradona, il fondatore: "Messi è la speranza attuale, al San Paolo capirà il potere di Diego contro il Nord"

Hernàn Amez, è il fondatore della "Chiesa maradoniana", un autentico luogo sacro calcistico che racchiude i 'religiosi' accaniti di Diego. Ecco le sue parole a Marca sulla sfida tra Napoli e Barcellona: "Diego ha portato l'Argentina ed il popolo argentino a festeggiare in piazza. La speranza di oggi è Messi. Crediamo che Leo al San Paolo possa capire quanto Maradona sia stato forte nel combattere lo strapotere del Nord nei confronti del Sud. I due capolavori contro l'Inghilterra sono il nostro pane quotidiano". Marca poi aggiunge alcuni comandamenti della Chiesa maradoniana. Alcuni sono davvero curiosi come per esempio mettere il nome Diego al proprio figlio, oppure diffondere i 'miracoli' di Maradona in tutto l'universo.