Ultime notizie Serie A - La Sampdoria ospita il Napoli per la 17ª giornata di Serie A ma non sarà una gara come le altre: al Ferraris i tifosi blucerchiati ricorderanno anche Gianluca Vialli, leggenda del club scomparso pochi giorni fa.

Fuori dallo stadio molti tifosi hanno portato un ricordo in memoria di Vialli: dei fiori, delle dediche o delle striscioni come quello che recita una sua famosa frase: "Ho già firmato! Per chi? Per noi".

