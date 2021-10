Ultime notizie calcio Napoli - Vittoria ancora una volta per 2-1 da parte dell'Italia contro il Belgio, con gli uomini di Roberto Mancini che hanno replicato il punteggio degli Europei della medesima sfida chiudendo al terzo posto in questa Final Four. Decisive le reti di Barella e di Berardi, con Lorenzo Insigne che è entrato nei minuti finali. Per tutta la gara in campo , invece, l'altro calciatore del Napoli Giovanni Di Lorenzo.