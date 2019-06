Una prova maiuscola per la Nazionale italiana che, dopo un primo tempo difficile e chiuso sotto nel punteggio in virtù del gol di Dzeko, ha trovato la forza nella ripresa di ribaltarla grazie alla classe di Lorenzo Insigne, che prima ha messo a segno l'1-1 e poi ha fornito l'assist per il 2-1 di Verratti. Italia, dunque, a punteggio pieno nel girone e con un piede già ad Euro 2020.