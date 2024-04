UFFICIALE - L'Italia avrà 5 club in Champions! Cosa cambia in ottica Napoli: zona Europa a 6 punti

L’Italia avrà cinque squadre partecipanti alla prossima Champions League. L’approdo della Fiorentina alle semifinali di Conference League così come l’Atalanta in Europa League, ha garantito alla nostra nazione un posto in più rispetto ai quattro di base in Champions. Una novità importante che adesso cambia anche gli scenari della classifica di serie A in ottica Napoli.

Quinto posto in Champions League per l’Italia

Napoli - Guardando in ottica partenopea adesso la zona Champions dista 6 punti in classifica. La quinta piazza è infatti occupata dalla Roma, anch’essa qualificata peraltro alle semifinali di Europa League, con 55 punti. Gli azzurri allenati da Francesco Calzona sono invece fermi a 49 punti. Il 28 aprile i giallorossi saranno di scena allo stadio Maradona.