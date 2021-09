L'ironia di TuttoJuve: "Giudice napoletano assolve Osimhen, adesso dobbiamo aspettarci un arbitro di Napoli?"

Napoli Calcio - Sottile ironia, quella fatta da Tuttojuve sul proprio portale dopo il ricorso vinto dal Napoli in merito alla squalifica di Victor Osimhen:

"Non sono emerse ancora indiscrezioni sulla possibile designazione arbitrale di Napoli-Juventus. Ma alla luce del caso Osimhen - attaccante azzurro prima squalificato dalle leggi del campo e poi "riabilitato" dal super magistrato napoletano Carmine Volpe -, è lecito aspettarsi di tutto. A dirigere il big match di sabato, magari, potrebbe essere uno tra Fabio Maresca di Napoli e Marco Guida di Torre Annunziata. Gli assistenti potrebbero essere Pasquale Capaldo di Napoli e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. Per il Var, non si può escludere Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia, mentre come Quarto Uomo occhio a Gianpiero Miele di Nola. Una punta di sarcasmo, anche se c'è davvero poco da ridere".