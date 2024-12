L'ex Napoli Alessandro Formisano fra i vincitori della 58ª edizione del Concorso Letterario del CONI | FOTO

La Commissione per l’assegnazione del Premio della 58^ edizione del Concorso Letterario del CONI, riunitasi oggi al Foro Italico, presieduta da Paolo Garimberti e composta da Giovanni Bruno, Maurizio Felugo (via Teams), Fabrizio Maffei, Riccardo Signori e Umberto Zapelloni, dopo un approfondito esame delle opere presentate in concorso ha attribuito i seguenti premi, fra i quali spicca l'ex dirigente della SSC Napoli Alessandro Formisano:

Sezione Narrativa

1° (euro 3.000) - Gregorio Scorsetti - La gara di ritorno. Cile 1973 - 66Thand2nd

2° (euro 2.000) - Mario Donnini - Hailwood & La Ducati- Minerva

Segnalazioni particolari - Giovanni Battistuzzi - Lance deve morire -Al Vento

Sezione Saggistica

1° (euro 3.000) - Michele Pisaturo -La lezione di Althea -Edizioni R.I.T.A.

2° (euro 2.000) -Luca Dal Monte -Ferrari presunto colpevole -Cairo

Segnalazioni particolari - Adam Smulevich, Massimiliano Castellani - A futura memoria - Minerva

Sezione Tecnica

1° (euro 3.000) - Luca Bifulco, Alessandro Formisano, Giancarlo Panico, Mario Tirino - Sport e comunicazione nell’era digitale - Franco Angeli editore

2° (euro 2.000) - Silvia Camporesi - Partire (S)vantaggiati - Fandango

Segnalazioni particolari - Michele Uva, Maria Luisa Colledani - Soldi VS Idee - Mondadori

La Commissione propone per le edizioni future l’inserimento nella Sezione Narrativa della distinzione tra “fiction” e “no fiction” con l’eventuale aggiunta di un quarto premio.