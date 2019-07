L'ex juventino Trezeguet fermato ubriaco al volante, insulta gli agenti: "Pezzenti, non guadagnate neanche 2000 euro"

L'ex calciatore della Juventus e della nazionale francese David Trezeguet è stato fermato nel centro di Torino questa notte, a bordo di un suv, in via Po, quasi all'angolo con piazza Castello. Ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente gli è stata ritirata.

Trezeguet è stato fermato dalla polizia poco dopo mezzanotte a bordo della sua Jeep. Era in auto con un amico ed è subito apparso visibilmente ubriaco. Il calciatore all'inizio si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest - si legge su Repubblica.it - ma dopo un'ora ha accettato la prova dell'etilometro che è stata eseguita, per legge più volte, per accertare il tasso di alcol nel sangue. Che è risultato molto superiore al consentito.Per tre volte è risultato positivo alla prova del palloncino, sempre con valori compresi tra 1,7 e 1,5.

Come riferisce Corriere.it. il Suv di Trezeguet è stato notato alle 00.40 in via Po, angolo via Montebello, per la forte velocità e perché aveva fatto una sterzata brusca per evitare un passante, visto all’ultimo momento. La volante si è affiancata all’auto dell’ex calciatore con la paletta e lo ha invitato a mostrare patente e libretto e a sottoporsi all’etilometro. Trezeguet ha detto agli agenti: "Lo faccio il test, ma dopo un’ora". Poliziotti e agenti della municipale gli hanno spiegato che non era possibile attendere. A quel punto Trezeguet ha gridato: "Pezzenti", "poveracci, non guadagnate nemmeno duemila euro". Poi è convinto e ha fatto il test. Dopo aver saputo che l’esito era 1,76 g/l, Trezeguet si è innervosito ancora di più. Mentre l’amico lo esortava a bere acqua per diluire l’alcol nel sangue, l’ex attaccante ha urlato ai poliziotti: "Siete degli sfigati", "concha tu madre".