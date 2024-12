L'Equipe - Ribaltone PSG: Luis Enrique rischia l'esonero

Non è un buon momento per il Paris Saint-Germain. Nelle ultime ore L'Equipe, quotidiano francese, a rivelato una possibile rottura tra il club parigino e Luis Enrique: rapporti ai minimi storici con la dirigenza, le prime crepe si sono intraviste già a settembre, quando lo spagnolo ha firmato il rinnovo fino al 2027. Situazione dunque complicata, a sottolineare il clima è stato lo stesso Luis Enrique al termine del match contro l'Auxerre: "Il risultato non rispecchia la partita contro la seconda migliore squadra in casa. Nel secondo tempo abbiamo aumentato il ritmo, abbiamo spinto, abbiamo avuto più occasioni. Non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori, hanno fatto una buona partita".

Il tecnico poi si è voluto togliere qualche sassolino: "L'analisi è che otteniamo molte occasioni da gol. C'è un alone di negatività attorno al club, lo vedo. Dobbiamo essere più precisi, finalizzare meglio, questo è il nostro obiettivo comune. Non esiste una formula magica, dobbiamo avere più opportunità di far gol e riuscire a segnare. Ripeto, ho fiducia nella squadra e nei miei giocatori. È vero che possiamo migliorare".