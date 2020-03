L'Equipe - Mbappé effettua il test per il Coronavirus: filtra già il risultato

Notizie Calcio - Kylian Mbappé non ha preso parte agli ultimi due allenamenti con il PSG in quanto ha accusato un dolore al petto e mal di gola. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de L'Equipe, il calciatore ha effettuato il test per il Coronavirus. Lo ha affermato anche il tecnico Tuchel in conferenza stampa: "Malato sia ieri che oggi di angina, dobbiamo aspettare e domani mattina decideremo". La squadra parigini scenderà in campo domani sera contro il Borussia Dortmund per gli ottavi di ritorno di Champions Legue e l'assenza di Mbappe potrebbe pesare.

Secondo quanto riportato da TycSports, il calciatore è risultato negativo al test per il Coronavirus. Nonostante questa bella notizia, Mbappe non giocherà la sfida contro il Borussa Dortmund.