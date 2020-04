Ultimissime Napoli - Niente Champions per il Napoli. Secondo l'Equipe, l'Uefa avrebbe cambiato la propria posizione nei confronti dei Paesi che non riuscissero a terminare i propri campionati stabilendo che l'accesso alle coppe europee non avverrebbe in base al ranking, ma in base alla classifica dei campionati al momento dello stop. Il Napoli oggi sarebbe fuori dalla zona Champions.