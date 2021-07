L'Equipe elogia Insigne: "Questo piccoletto è un grande! Gol capolavoro, adesso è in una posizione forte per negoziare il rinnovo"

Notizie Napoli calcio. L'eco della vittoria dell'Italia è arrivato ovviamente anche in Francia. L'Equipe nella sua versione online elogia la grande prestazione di Lorenzo Insigne:

"Questo piccoletto è un grande. Giocatore più piccolo per altezza (1,63 m) di questo Europeo, Lorenzo Insigne ha finito di dimostrare di essere uno dei più grandi talenti. Quando vedrà il suo presidente a Napoli per decidere il suo futuro dopo la competizione, il folletto si troverà in una posizione forte per negoziare, poiché ha illuminato le partite con il suo vigore e il suo talento per tre settimane, e ancora di più se torniamo a i suoi ultimi mesi della stagione del club".

"Il suo tiro deliziosamente arricciato con il piede destro, dall'entrare in area, per battere Thibaut Courtois, rimarrà senza dubbio uno dei gol più belli del torneo (44°). Al di là di questo capolavoro, Insigne ha dato vita a tante azioni, alternando rapidi ritorni e accelerazioni. Spinazzola in particolare lo ha privato di un assist mancando il gol in contropiede (66°)",