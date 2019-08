L'Equipe boccia la maglia del Napoli: la verde è la peggiore d'Europa [FOTO]

Il quotidiano francese L'Equipe ha stilato la classifica delle maglie più brutte in vista della nuova stagione agonistica. Protagonista di questo pre campionato è anche la maglia del Napoli di Ancelotti. Il nuovo prodotto dello sponsor Kappa, ideato come seconda alternativa della stagione 2019-20 di colore verde, non deve essere piaciuto ai francesi ed è stata votata come peggiore maglia del nuovo anno. Subito dietro, la nuova prima maglia del Wolfsburg in Germania e del Chelsea in Inghilterra.

