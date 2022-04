L'Empoli ricorda il passato di Spalletti: "Il grande ex della partita, doppio salto dalla C1 alla serie A, vincendo anche la coppa Italia di C"

Ultime calcio Napoli - L'Empoli ricorda il passato di Luciano Spalletti nel club con un post su Twitter:

"Luciano Spalletti il grande ex della partita: ad Empoli ha chiuso la carriera da calciatore, per poi guidare gli azzurri prima nel finale della stagione 1993/94 e poi dal 1995 al 1998, facendo il doppio salto dalla C1 alla serie A, vincendo anche la coppa Italia di C".