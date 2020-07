L'editoriale di Chiariello: "Il Napoli fa il compitino: non capisco la gestione di questi due calciatori" [VIDEO]

Ultime calcio Napoli - Umberto Chiariello, nella trasmissione Campania Sport, ha parlato delle vicende di casa Napoli nel suo solito editoriale su Canale 21:

"Ho dato tre cinque consecutivi a Gattuso. Il giudizio su Ancelotti non cambia. Ancelotti a Napoli ha fallito clamorosamente, è la più grande delusione della mia vita. Insigne ne parla ancora bene, ma non si è trovato a lavorarci. Ancelotti ha fallito perchè era l'uomo sbagliato, al posto sbagliato. A Napoli serve un leader trascinatore dato che non ci sono i campioni che hanno vinto qualcosa. Sarri e Benitez sono stati dei leader, non Ancelotti. Gattuso ha trovato un ambiente devastato, una squadra in lite col presidente che rischiava di essere in lotta per la retrocessione. Adesso ci sono delle cose alle quali vorrei lui rispondesse. Vorrei che Gattuso diventasse il leader trascinatore del Napoli, il trionfo della Coppa Italia non basta. Se Callejon va via, perchè non lanciare Lozano costato 50 mln alla società? Ieri neanche minuto. La gestione di Lozano non mi convince, così come quella di Meret che è un patrimonio del club. Ieri ho visto un giropalla stucchevole, mai cercare la punta alta con la palla giusta. Ho visto il Napoli che fa il compitino. I 4 fuorigioco nascono da errori di uscita del Napoli. Se pensate che questa squadra possa essere valevole per il Barcellona, io vi dico che sto tremando".