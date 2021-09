Ultime notizie calcio Napoli - Una brutta serata per l'Atalanta, che crolla in casa per 2-1 contro la Fiorentina. Decisivo con una doppietta dal dischetto Dusan Vlahovic, con Duvan Zapata che, sempre dagli undici metri, aveva dimezzato lo svantaggio siglando il definitivo 2-1. Gli orobici, con questo KO, scivolano a -5 dal Napoli.