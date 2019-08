Arriva l'esordio con vittoria per l’Arsenal e per l’ex obiettivo azzurro Pepè. I Gunners hanno battuto 1-0 in trasferta il Newcastle nella prima gara della Premier League 2019/2020. A decidere la gara è stata una marcatura di Aubameyang al 58’. Al 71’ è entrato sul terreno di gioco il nuovo acquisto Pepè. L'ex obiettivo del Napoli è subentrato a Nelson.