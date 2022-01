L'Algeria è già in forma per la Coppa d'Africa e ha battuto 3-0 il Ghana in amichevole a pochi giorni dall'esordio nella competizione.

Ouans in gol con l'Algeria

Ounas ha aperto le marcature nel primo tempo, poi nella ripresa sono arrivati l'autogol di Mensah e il sigillo di Slimani. In campo anche Bennacer, entrato al 63', mentre l'esterno del Napoli ha giocato 71 minuti.