L'AgCom multa Tim e Dazn per l'accordo sui diritti tv della Serie A, sanzioni milionarie

Ultime notizie Serie A - Il Garante della Concorrenza (l’AgCom) bacchetta e multa Tim e Dazn per l’accordo sulla trasmissione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. Le sanzioni, basate sui ricavi derivati dai diritti Tv nel 2021-22, sono pari a 760.776 euro (per Tim) e per 7.240.250 euro (per Dazn).

Nel mirino dell’Autorità è finito l’accordo che, ricorda la nota dell’Agcm, “prevedeva l’esclusiva a favore di Tim e il divieto di partnership con suoi concorrenti nel settore delle telecomunicazioni”. Un’intesa che “poteva determinare effetti dannosi per le dinamiche competitive in atto nel settore delle Tlc nei mercati dei servizi di connettività e della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento”. Il problema è che Tim ha potuto offrire un contenuto di pregio insieme ai suoi servizi di telefonia, fattore precluso agli altri.