Kvaratskhelia è tornato a Napoli! Atterrato poco fa all'aeroporto di Capodichino | VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia è tornato a Napoli! L'attaccante è arrivato questa mattina all'aeroporto di Capodichino, dopo il lungo impegno con la Nazionale georgiana che gli è valso la qualificazione agli Europei 2024.

Kvaratskhelia a Napoli

Ultime notizie. Intercettato all'aeroporto da Daniele Rodia per PianetaNapoli, Kvaratskhelia non ha rilasciato dichiarazioni circa le sue condizioni fisiche e le possibilità di scendere in campo sabato contro l'Atalanta. A Kvaratskhelia anche i complimenti per il risultato ottenuto con la Georgia.

Guarda il video di Pianeta Napoli in allegato.