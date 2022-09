Cena Kvaratskhelia made in Napoli pre Milan, il georgiano sceglie una pizza 'particolare'

"Il nuovo campione del Napoli Kvicha Kvaratskhelia sceglie Capuano per la sua cena di pizza contemporanea". Questo il post della nota pizzeria partenopea.

Kvaratskhelia pizza Vincenzo Capuano

Kvaratskhelia prova la pizza Vincenzo Capuano

Vincenzo Capuano, 33 anni, nei mesi scorsi è stato il primo classificato per il campionato mondiale di pizza contemporanea. Premiato da Antimo Caputo del Mulino Caputo nella splendida cornice della rotonda Diaz durante il Pizza Village. Già nel 2018 è salito sull’ambito podio secondo solo al pizzaiolo Peppe Cutraro primo classificato, ma questa volta , come da tanti pronosticato, il primo sul tetto del mondo è lui. Questo è stato l’anno della svolta per il giovane Capuano che, con tante pizzerie in Campania è riuscito a esportare il suo marchio anche in Germania ( Berlino e Bielefeld ) con il consenso assoluto del popolo tedesco soprattutto per il suo “famoso “ taglio con le forbici placcate d’oro e per l’autenticità della sua pizza napoletana contemporanea. Un orgoglio tutto napoletano, esempio di tenacia, perseveranza e passione per il proprio lavoro