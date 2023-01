"Kvaratskhelia mi ha detto che domani gioca". Anticipazione alla vigilia di Napoli-Roma

"Kvaratskhelia mi ha riferito che domani sarà regolarmente in campo per Napoli-Roma". Ad affermarlo è il giornalista di 1StationRadio Luca Cerchione, che dunque anticipa una decisione che era già nell'aria alla vigilia del match in programma per domani sera allo stadio Maradona.

Ultime notizie. Dopo aver smaltito l'influenza, e dopo aver riposato contro Cremonese e Salernitana, in occasione di Napoli Roma Khvicha Kvaratskhelia tornerà regolarmente in squadra, al fianco di Victor Osimhen sulla corsia di sinistra del reparto offensivo.