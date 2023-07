Notizie Napoli calcio. Non solo goal per Khvicha Kvaratskhelia con la maglia del Napoli: l'attaccante azzurro è andato in doppia cifra anche per assist realizzati, svettando in una particolare classifica anche in Europa.

Kvaratskhelia, infatti, è secondo tra gli Under 23 per passaggi chiave (opportunità di segnare) nei 90': meglio di lui ha fatto solo Florian Wirtz del Bayer Leverkusen.