Kvaratskhelia con lo staff del Napoli: si lavora ad un dettaglio per alzarne il rendimento

Ultime notizie SSC Napoli - Rudi Garcia non rinuncerà a Politano-Kvaratskhelia, neanche in Napoli-Empoli: niente turnover nel lunch match prima della sosta. E sul georgiano, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli scrive:

"Il georgiano è stato affidato in queste ore alle cure dello staff: troppo ostinato nel dribbling a tutti i costi, gli è stato spiegato ancora come uscire dalla morsa dei difensori quando raddoppiano. Kvara è una delle stelle di questa squadra ma il suo rendimento ha troppi alti e bassi rispetto alla passata stagione".