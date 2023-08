Koopmeiners al Napoli: c'è la quota dei bookmakers

Calciomercato - La Serie A sta per cominciare, e le squadre sono alla ricerca del colpo migliore nell’ultimo mese di calciomercato. Le big guardano a centrocampo, e uno dei nomi più gettonati è quello di Teun Koopmeiners, in uscita dall’Atalanta: secondo i betting analyst di Newgioco, infatti, l’addio del talentuoso olandese si gioca a 1,40. Sulle sue tracce c’è soprattutto il Napoli, ancora alla ricerca del primo colpo di livello da campioni d’Italia in carica: su Goldbet, l’approdo di Koopmeiners alla corte di Rudi Garcia vale 2,50 volte la posta giocata. Il classe ’98 rappresenta un’idea anche per il Milan, che però, vista la concorrenza, sembra aver spostato il suo mirino in casa del Lecce: in quota, infatti, il colpo Morten Hjulmand si attesta anch’esso a 2,50.