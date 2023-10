Klopp: "Errore al Var, Tottenham-Liverpool va rigiocata!"

L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha chiesto che la partita di Premier League con il Tottenham di sabato, persa 2-1 dai Reds, venga rigiocata dopo che il Var ha erroneamente annullato per fuorigioco una rete a Luis Diaz, quando il risultato era sullo 0-0. Klopp ne ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise.

Klopp chiede la ripetizione di Tottenham Liverpool

"Una cosa del genere non è mai accaduta, ecco perché penso che la ripetizione sia la cosa giusta da fare, anche se penso che non accadrà", ha detto Klopp. Alla domanda se il club avesse chiesto - o intenda chiedere - alla Premier di rigiocare, Klopp ha risposto: "In questa fase stiamo ancora esaminando le informazioni che abbiamo". (ANSA)

