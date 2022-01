Kiss Kiss - Spalletti, niente clausola Champions: il retroscena sul contratto del mister

Calciomercato Napoli - Nessuna clausola Champions, piuttosto un’opzione di rinnovo per il terzo anno che il Napoli può esercitare entro una data specifica. E’ quanto puntualizza Radio Kiss Kiss sul contratto di Luciano Spalletti dopo le ultime indiscrezioni di un prolungamento in vista per il mister. Il futuro pertanto non è legati ai primi quattro posti, ma solo e unicamente alla soddisfazione della società per l’operato del mister che in questo momento è inevitabilmente parecchia. Di sicuro ci sono i due anni, poi può aggungersi un terzo e probabilmente così sarà.