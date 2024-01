Simone Pafundi ha trovato poco spazio con l'Udinese in questa stagione con solo 7 minuti in campionato e altri 53 in Coppa Italia.

Simone Pafundi

Pafundi piace al Napoli

Nei giorni scorsi il giocatore è stato accostato alla Reggiana, club di Serie B in cui giocherebbe, ma secondo Radio Kiss Kiss Napoli il Napoli continua a tenerlo d'occhio. Pafundi piace da tempo e nei discorsi con l'Udinese per Samardzic sarebbe stato toccata anche questa ipotesi.

