Kiss Kiss, De Luca: "Incontro voluto da tutti, calciatori e società lavorano verso la stessa direzione"

Ultimissime calcio Napoli - Diego De Luca, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie in casa Napoli riguardo l'incontro in corso tra società e calciatori dopo gli avvenimenti accaduti nelle ultime settimane. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Dalle ultime notizie che ci arrivano pare che l'incontro di oggi sia stato voluto da calciatori e società, quindi tutti insieme hanno voglia di collaborare verso la stessa direzione".