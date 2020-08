Notizie Napoli calcio. E' ormai partito il conto alla rovescia per l'addio di Allan al Napoli. Secondo quanto riportato da Diego De Luca ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal, il brasiliano avrebbe ormai le valigie pronte: sono però 40 i milioni richiesti dal Napoli per lasciarlo andare, con la società di De Laurentiis che spera in un ulteriore rilancio dell'Everton.