"Kiss Kiss?", ADL perplesso scuote la testa in conferenza: il presunto motivo | VIDEO

Dopo la brusca separazione, con tanto di comunicato da parte della famiglia Niespolo, e lo ‘scivolone’ sulla MSC ai danni di un inviato le strade tra Aurelio De Laurentiis e Radio Kiss Kiss non si erano più incrociate.

Fino a stasera, quando durante la conferenza di mister Calzona e nel momento esatto della domanda posta dal cronista dell’emittente il patron azzurro ha scosso la testa con atteggiamento piuttosto perplesso: ‘Kiss Kiss?’



?Per la serie ‘C’eravamo tanto amati’. Chissà se il tempo ricucirà lo strappo, certamente una realtà dove lavorano tanti giovani colleghi in maniera professionale e con dedizione non merita assolutamente un simile trattamento. Clicca su play per guardare il video: