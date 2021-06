Nuova maglia Napoli. Non solo la novità del kit disegnato da Giorgio Armani e prodotto dalla Onis Swiss, arrivano novità anche in chiave sponsor per il Napoli. Come riportato da Il Napolista, da quest'anno la Kimbo non sarà più sponsor del Napoli e non comparirà quindi sul retro delle magliettte degli azzurri. Confermati Lete e Msc come sponsor nella parte davanti delle magliette. Per quanto riguarda il terzo sponsor quindi, gli azzurri sono in trattativa con Caffè Borbone.