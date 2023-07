Max Kilman lontano da Napoli? Il Wolverhampton punta sul difensore britannico, questo è certo.

Max Kilman

Kilman lontano da Napoli

Oggi il club inglese è sceso in campo in amichevole contro il Celtic, finita in parità col punteggio di 1-1, e Kilman ha giocato 90 minuti e con la fascia di capitano sul braccio.

