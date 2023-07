Kicker - Ecco perché il Bayern ha scelto Kim: due cose hanno stregato la dirigenza

Calcio Napoli - Da ieri è scattato ufficialmente il periodo in cui chi è interessato al difensore Kim potrà esercitare la clausola rescissoria da versare nelle casse del Napoli entro e non oltre il 15 luglio. Il Bayern Monaco sembra ormai essersi assicurato il gigante coreano anche se al momento non ha versato ancora alcuna somma.

Il portale Kicker racconta perchè i bavaresi hanno scelto di ingaggiare Kim al fianco di de Ligt. La prima qualità che ha colpito il Bayern, oltre alla velocità mostruosa, è il numero di passaggi riusciti da Kim che ad oggi è superiore perfino a quella di Kimmich. un altro aspetto decisivo è stato anche la forza e l'abilità che il coreano ha nel vincere i duelli individuali.