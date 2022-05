Juventus: terzo posto e Coppa Italia, gli obiettivi di fine stagione per Allegri

La Juventus punta a sorpassare il Napoli in vista della prossima stagione. Il club bianconero vuole il terzo posto che porta introiti diversi rispetto al quarto nella classifica di Serie A.

Non soltanto sei milioni di euro in più per la Juventus con un terzo posto e la vittoria della Coppa Italia. Fa il punto Tuttosport, che evidenzia come oggi i bianconeri - tra quarto posto e accesso alla finale di Coppa Italia - porteranno a casa 17 milioni e 400 mila euro. Il jackpot, però, può salire ancora: chiudendo al terzo posto e vincendo la coppa nazionale, la società porterebbe il totale a 23 milioni e 600 mila euro. Circa sei milioni in più, appunto.