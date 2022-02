Juventus-Sassuolo 2-1: risultato e tabellino

Ultime notizie calcio - Ancora una vittoria per la Juventus, ancora nel segno di Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, ha siglato il gol del definitivo 2-1 nella gara di Coppa Italia contro il Sassuolo che ha consentito alla squadra di Massimiliano Allegri di conquistare il pass per la semifinale, in cui affronterà proprio l'ex squadra del suo attuale bomber, vale a dire la Fiorentina. Grande prova dei neroverdi, che però si sono arresi all'88'.

Juventus-Sassuolo 2-1: tabellino

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, McKennie; Dybala, Vlahovic

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Tressoldi, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca

MARCATORI: 3' Dybala (J), 24' Traorè (S), 88' Vlahovic (J)