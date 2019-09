Juventus, rosa troppo lunga ed esuberi non piazzati: due esclusi eccellenti in lista Champions, a rischio un nuovo acquisto

Ultime notizie calcio - Una sessione di mercato molto particolare quella realizzata dalla Juventus. Dopo un inizio scoppiettante che ha portato calciatori di assoluto valore come Buffon, De Ligt, Ramsey e Rabiot, questi ultimi due arrivati a parametro zero, la dirigenza bianconera è precipitata in una sorta di immobilismo dovuto alla volontà di quasi tutti i calciatori in rosa di non andar via. A partire da Paulo Dybala fino ad arrivare a Mario Mandzukic, passando per Higuain, tutti giocatori che hanno rifiutato ogni possibile destinazione.

Juventus

Si spiega così il fatto che, allo stato attuale delle cose, due giocatori dovranno restar fuori dalla lista Champions League ed a tal proposito la scelta, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbe ricadere su due di questi calciatori: Emre Can, Matuidi, Mandzukic e Ramsey (arrivato proprio in questa sessione). E pensare che, senza il KO di Giorgio Chiellini, che salterà tutta la fase a gironi del massimo torneo europeo, ci sarebbe potuto essere un altro escluso eccellente dalla lista.